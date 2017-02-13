СМИ: На юбилей революций из бюджета потратят 50 млн

На мероприятия, посвященные юбилею событий 1917 года (Февральской и Октябрьской революций) может быть потрачено порядка 50 млн рублей.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», деньги пойдут на осуществление проектов, отбором которых займутся фонд «История Отечества», российский Фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание».

Итоги конкурса планируется подвести 1 апреля.

Среди уже подготовленных проектов – презентация книг, посвященных юбилею революции, проведение онлайн-лекций Фондом исторической перспективы.

Газета отмечает, что пока никто не обозначил цели, ради которой будут проводиться юбилейные мероприятия. По словам политолога Михаила Виноградова, предложенная идея национального примирения не вызывает ни отторжения, ни интереса в обществе. По его мнению, власти переживали, что юбилей могут использовать ее оппоненты – как коммунисты, так и либералы. Однако Виноградов уверен, что ни тем, ни другим это не нужно.