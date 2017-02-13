«Налог на тунеядство» заплатили 46 тысяч жителей Белоруссии

46 тысяч жителей Белоруссии заплатили так называемый «налог на тунеядство». Это примерно 10% всех должников, сообщает Белорусская служба новостей.

По данным издания, министерство по налогам и сборам Белоруссии направило около 470 тысяч извещений об уплате сбора.

По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Белоруссии Михаила Рассолько, с должников было собрано около 14 млн руб. (около 7 миллионов долларов). Чиновник отметил, что процент уплативших может увеличиться, поскольку многие платят налоги в последний момент.

Представитель министерства также добавил, что в ведомстве рассматривают заявления об освобождении от уплаты налога.

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Из документа следует, что «тунеядцы» (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин.