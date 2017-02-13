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13.02.2017 09:15
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«Долго и счастливо»: «За год работы помогли пожилым на 3,5 миллиона»

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который помогает пожилым людям, отчитался за первый год работы. 27 подопечных фонда получили адресную помощь. И это не только лекарства, но и общение, исполнение простых, но заветных желаний. Еще это и помощь пациентам петербургских гериатрических больниц, где пожилые люди чувствуют себя особенно одинокими.
«Долго и счастливо»: «За год работы помогли пожилым на 3,5 миллиона»

27 подопечных фонда получили адресную помощь – это мощные цифровые слуховые аппараты, лекарства, переносные кислородные концентраторы, некоторым была оказана помощь в ремонте квартиры. О каждом из этих 27 людей на сайте фонда можно прочесть историю – жизни и судьбы каждого человека.

«Мы также признательны жертвователям и волонтерам фонда за возможность сделать жизнь пожилых петербуржцев ярче. Благодаря красивым сумкам, новым пальто, гастрономическим подаркам, билетам в театры пожилые люди чувствуют себя окруженными заботой и вниманием», – говорят в благотворительном фонде «Долго и счастливо».

Дело в том, что волонтеры и жертвователи фонда помогают не только в приобретении лекарств или технических средств, но и общаясь с пожилыми людьми: кто-то из них очень хотел бы попасть в театр, но не может себе позволить, у кого-то была мечта о новом элегантном пальто, потому что не купить, а секонд-хенд уже надоел до невозможности. Эти мечты исполнились.

Также в 2016 году по программам «Помощь пациентам социальных и медицинских учреждений» и «Средства по уходу за лежачими больными» была оказана поддержка пациентам двух городских гериатрических больниц: Городская больница № 28 («Максимилиановская») получила постельное белье, медицинские расходные материалы, перевязочные материалы, лечебное питание на сумму свыше 630 тысяч рублей; Городской Гериатрический центр получил одеяла, подушки, пижамы, халаты, постельное белье, полотенца, подгузники для взрослых, средства по уходу за кожей, хирургическое белье для операционных, перевязочные и гигиенические материалы, медицинские расходные материалы на сумму свыше 2 млн 898 тысяч рублей.

Всего вместе с адресной помощью благотворительный фонд «Долго и счастливо» помог пожилым на 3 млн 538 340 рублей.

«Мы бесконечно благодарны вам за решение помогать простым пожилым людям, за внимание к каждому нашему подопечному. Огромное спасибо!» – поблагодарили в фонде.

Напомним, фонд «Долго и счастливо» создали два независимых фандрайзера– Анна Косарева и Наталья Шведовченко, у которых есть опыт работы и в бизнесе, и в благотворительности – в таких мощных НКО, как ГАООРДИ и AdVita («Ради жизни»). Фонд начал свою работу в апредел 2016 года.

Организация оказывает помощь пожилым людям, которые нуждаются в приобретении современных медицинских приборов и технических средств, не оплачиваемых за счет средств бюджета; высококачественных технических средств реабилитации, стоимость которых превышает выделяемые на эти цели бюджетные средства; дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в разряд льготных и не оплачиваемых из средств бюджета и т.п. Также фонд оказывает поддержку в улучшении условий проживания для ветеранов, блокадников, инвалидов.

Подробнее о работе фонда и его подопечных можно узнать на сайте www.happylong.ru.


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