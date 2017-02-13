Опрос: 55% американцев не одобряют политику Трампа
Согласно данным опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup, только 40% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США.
Отмечается, что рейтинг неодобрения политики Трампа увеличился до 55%.
В первый день опроса, 22 января, 45% положительно оценивали работу нового главы государства.
Ранее порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа спустя две недели его правления.
Источник: "Газета.ру"