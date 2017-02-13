Минобороны РФ выложило видео взорванных достопримечательностей Пальмиры

Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) главные достопримечательности сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон. Видео опубликовано 12 февраля на канале министерства обороны России на YouTube.

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.

Также дроны сняли очередную активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры. «Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в Минобороны.

О разрушении ИГ в Пальмире Тетрапилона и части Римского театр сообщалось в конце января.

Боевики вновь взяли Пальмиру 11 декабря 2016 года после отступления правительственных войск.

Сирийская армия при поддержке России освободила древний город от ИГ в конце марта 2016-го. За время оккупации там был нанесен серьезный ущерб многим культурным объектам, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Видео из аккаунта Минобороны России на youtube.com