На Алтае нашли тело пассажирки рухнувшего вертолета

Спасатели обнаружили тело одной из пассажирок рухнувшего на Алтае вертолета, ее прибило к берегу, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Утром в понедельник спасатели обнаружили тело одной и пассажирок, ее прибило к берегу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент авиация находится в полной готовности к поискам на месте предполагаемого крушения, но не может пока начать их из-за плохой погоды.

Также есть информация, что визуально обнаружен, предварительно, обломок вертолета. Его нашли примерно в 1,5 километра от кордона Кокши.

По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир – Глеб Вореводин.

Напомним, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 квадратных километров, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.