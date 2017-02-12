Стали известны имена людей, находившихся на борту разбившегося на Алтае вертолета

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) назвала имена людей, находившихся в вертолете, 12 февраля потерпевшем крушение над Телецким озером в Горном Алтае. Это Ракитский Дмитрий – пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб. Отмечается, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было.

В АОПА подчеркивают, что полет вертолета Robinson R66, который потерпел крушение на Алтае, не был экскурсионным, и каких-либо разрешений или "санкций" на такую деятельность не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер.