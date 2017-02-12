Стали известны имена людей, находившихся на борту разбившегося на Алтае вертолета
Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) назвала имена людей, находившихся в вертолете, 12 февраля потерпевшем крушение над Телецким озером в Горном Алтае. Это Ракитский Дмитрий – пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб. Отмечается, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было.
В АОПА подчеркивают, что полет вертолета Robinson R66, который потерпел крушение на Алтае, не был экскурсионным, и каких-либо разрешений или "санкций" на такую деятельность не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер.
Справка:
Как сообщили в правоохранительных органах региона, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет.
В Главном управлении МЧС России по республике Алтай развернут оперативный штаб, на место происшествия выдвинулась аэромобильная группировка численностью 21 человек.
Находившийся на борту Анатолий Банных - бывший вице-премьер республики Алтай. В 2009 году он был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.
В настоящий момент следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета.