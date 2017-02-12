Рухнувший на Алтае вертолет совершал несанкционированный перелет

Вертолет Robinson R-66, рухнувший на Алтае, совершал несанкционированный перелет и забирал из заповедника сотрудника, заболевшего пневмонией, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Полет был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. Но на вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией", — сказал он.

По данным ведомства, в 20.20 (16.20 мск) от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет.

В Главном управлении МЧС России по республике Алтай развернут оперативный штаб, на место происшествия выдвинулась аэромобильная группировка численностью 21 человек.

По предварительным данным, на борту вертолета мог находиться бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

В настоящий момент следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета.