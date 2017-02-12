Очевидцы сообщили о крушении экскурсионного вертолета над Телецким озером на Алтае

Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера, сообщает источник в экстренных службах.

По его словам, информация о возможном падении вертолета авиакомпании «Алтайавиа» поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели.

Он добавил, что на борту находились пять человек, вертолет выполнял экскурсионный полет.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России уже начало проверку в связи с информацией о возможном крушении вертолета Robinson на территории республики.

Вертолет, по предварительным данным, разбился в акватории Телецкого озера.