Водителю запретили въезд на Украину из-за георгиевских ленточек в бардачке

Сотрудники пограничной службы Украины задержали в пункте пропуска «Мамалыга-авто» гражданина Молдавии, который вез в бардачке своей машины Dacia Logan пакет с 25 георгиевскими лентами, говорится в сообщении ведомства.

«В пункте пропуска пограничники черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили запрещенные предметы пропагандистского характера. Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить», — рассказали пограничники.

О георгиевских лентах ведомство сообщило в правоохранительные органы в Черновицкой области. В отношении задержанного был вынесен официальный запрет на въезд на территорию Украины сроком на три года.