Причиной эвакуации из аэропорта Гамбурга стал перцовый газ
Перцовый газ стал причиной ухудшения самочувствия посетителей аэропорта Гамбурга днем 12 февраля. Об этом сообщил представитель пожарной охраны, которая занималась эвакуацией пассажиров из терминала, пишет местное издание Hamburger Morgenpost.
В воскресенье в 12:10 по местному времени аэропорт был закрыт, а все его посетители эвакуированы из-за распыления неизвестного вещества. Несколько человек пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах. К аэропорту в скором времени после обнаружения опасного вещества прибыли пожарные и автомобили скорой помощи.
Воздушное сообщение в аэропорту Гамбурга было полностью восстановлено с 13:45 по местному времени (15:45 мск). За это время за медицинской помощью обратились как минимум 68 человек, сообщает Hamburger Morgenpost. Девять человек доставили в госпиталь.
Как рассказал позднее представитель пожарной службы, в зоне регистрации пассажиров был найден баллон, из которого, вероятно, и был распылен перцовый газ, распространившийся по вентиляции.
Из-за приостановки работы аэропорта были задержаны 13 рейсов, два из которых перенаправили в Бремен, рассказала газете пресс-секретарь аэропорта. Остальные 11 самолетов находились в воздухе.
Источник: РБК