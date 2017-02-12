Сборная РФ досрочно победила в хоккейном Евротуре

Сборная России обыграла команду Чехии и стала победителем Шведских хоккейных игр.

Встреча проходила в воскресенье, 12 февраля, в Гетеборге и завершилась победой россиян со счетом 4:2. В составе команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (47-я и 55-я минуты), Сергей Шумаков (12) и Анатолий Голышев (36). Чехи ответили точными бросками Радана Ленца (22) и Лукаша Радила (32).

Эта победа позволила сборной России набрать девять очков из девяти возможных на Шведских хоккейных играх и занять первое место. Также россияне обеспечили досрочную победу в Евротуре, этапом которого являются проходящие в Швеции соревнования. В активе отечественных хоккеистов 24 очка, занимающие второе место чехи отстают на 12 баллов.

11 февраля сборная России обыграла команду Швеции со счетом 4:2. Хет-триком отметился форвард Кирилл Капризов. Двумя днями ранее россияне оказались сильнее сборной Финляндии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Последний, четвертый, этап Евротура пройдет с 27 по 30 апреля в Чехии.