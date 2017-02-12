Путин пригласил Штайнмайера посетить Россию в любое удобное время

Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посетить РФ в любое удобное для него время, сообщает 12 февраля пресс-служба Кремля.

Экс-глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье был избран президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ направил избранному президенту Германии поздравительную телеграмму.

"Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Штайнмайера посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", — говорится в сообщении.