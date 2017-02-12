Горевшую квартиру на Народной потушили

Пожарные меньше чем за полчаса потушили двухкомнатную квартиру в Невском районе Петербурга. Из огня спасли двух человек.

Как сообщили 12 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по городу, информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Народной улице, 53, поступила дежурным в 15.39. В 16:02 силами 11 человек огонь на первом этаже здания ликвидировали. Выгорели кухня площадью 10 квадратных метров и комната площадью 15 квадратных метров.

По данным очевидцев, чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось сначала снять решетки с окон. Пожарные успели вытащить из горящей квартиры двух жильцов. Их на месте осмотрели врачи скорой. Сведений о других пострадавших в ведомстве нет.