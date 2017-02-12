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12.02.2017 17:17

Франк-Вальтер Штайнмайер стал президентом Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии. За него проголосовало большинство депутатов Бундестага и представителей 16 регионов страны.

Штайнмайер раньше был министром иностранных дел. Он ушел в отставку в январе 2017 года.

Избрание Штайнмайера укрепляет позиции Социал-демократической партии, в которую он входит. Канцлер Германии Ангела Меркель не хотела, чтобы президентом был Штайнмайер, но ее Христианско-демократический союз Германии не смог найти лучшего кандидата. В 2017 году в Германии пройдут парламентские выборы, и социал-демократы — главные соперники партии Меркель.

Президент Германии исполняет представительские функции. Реальных полномочий у него нет. На этот пост обычно избирают уважаемого политика. Штайнмайер — один из самых известных политиков страны.

Франк-Вальтер Штайнмайер выступал за снятие санкций против России при условии соблюдения Минских соглашений. Он также критиковал Дональда Трампа, называя его «проповедником ненависти».

 

 

Источник: "Медуза"


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