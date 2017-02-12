Аэропорт Гамбурга возобновил работу после утечки неизвестного вещества

Воздушное сообщение в аэропорту имени Гельмута Шмидта немецкого города Гамбурга возобновлено после массового отравления неизвестным веществом, сообщила немецкая полиция в Twitter.

Ранее сообщалось, что здание аэропорта открыто для посетителей.

"В аэропорту Гамбурга возобновлено воздушное сообщение", — говорится в сообщении полиции.

Не менее 52 человек пострадали 12 февраля в аэропорту Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества. Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Посетители жаловались на раздражение дыхательных путей. Как ранее сообщил представитель пожарной службы, утечка могла произойти из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.