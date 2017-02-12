Очевидцы: На Народной полыхает квартира, есть пострадавшие

В Невском районе Петербурга днем загорелась квартира. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось пилить решетки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», в районе половины четвертого дня 12 февраля вспыхнула квартира на первом этаже в пятиэтажном жилом доме №53 по Народной улице. Над домом – плотная дымовая завеса.

Официальных данных о пострадавших нет, но, по сведениям соседей, квартира выгорела дотла, двоих жильцов увезла скорая.