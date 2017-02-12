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12.02.2017 16:22

Очевидцы: На Народной полыхает квартира, есть пострадавшие

В Невском районе Петербурга днем загорелась квартира. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось пилить решетки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», в районе половины четвертого дня 12 февраля вспыхнула квартира на первом этаже в пятиэтажном жилом доме №53 по Народной улице. Над домом – плотная дымовая завеса.

Официальных данных о пострадавших нет, но, по сведениям соседей,  квартира выгорела дотла, двоих жильцов увезла скорая.

 

 

 


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