Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

В Исаакиевском соборе 12 февраля снова устроили акцию в поддержку музея. Мероприятие остановила полиция Петербурга.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", порядка 20 человек под предводительством активиста Динара Идрисова после встречи с депутатами ЗакСа направились в Исаакиевский собор на экскурсию. После ее окончания два десятка человек встали в круг под куполом храма с буквами, образовывавшими слова "Музей – городу!". Спустя 5 минут акцию остановили сотрудники полиции, попытавшись задержать Динара Идрисова, однако сделать им это не удалось: за мужчину вступились соратники, а затем Идрисов неожиданно исчез из собора.

Оставшиеся в храме акционисты сфотографировались в соборе с надписью "Музей", составленной из табличек, после чего разошлись. Спустя несколько минут началась служба.

Оппозиционные депутаты ЗакСа, устроившие сегодня народный сход, назвали флешмоб провокацией.

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов уже организовывал подобную акцию. Тогда он раздал желающим бесплатные проходки на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила акцию. Во время службы молодые люди подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

Представители "Единой России" раскритиковали действия активистов. Спустя несколько дней, выступая перед парламентариями, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на митинг на Марсовом поле вышли люди, среди которых были ЛГБТ и пацифисты, а деятели, пришедшие затем в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ. "Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил депутат. Парламентское большинство обратилось в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности участников акции.