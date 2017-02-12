Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция
Как передаёт корреспондент "Фонтанки", порядка 20 человек под предводительством активиста Динара Идрисова после встречи с депутатами ЗакСа направились в Исаакиевский собор на экскурсию. После ее окончания два десятка человек встали в круг под куполом храма с буквами, образовывавшими слова "Музей – городу!". Спустя 5 минут акцию остановили сотрудники полиции, попытавшись задержать Динара Идрисова, однако сделать им это не удалось: за мужчину вступились соратники, а затем Идрисов неожиданно исчез из собора.
Оставшиеся в храме акционисты сфотографировались в соборе с надписью "Музей", составленной из табличек, после чего разошлись. Спустя несколько минут началась служба.
Оппозиционные депутаты ЗакСа, устроившие сегодня народный сход, назвали флешмоб провокацией.
Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов уже организовывал подобную акцию. Тогда он раздал желающим бесплатные проходки на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила акцию. Во время службы молодые люди подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.
Представители "Единой России" раскритиковали действия активистов. Спустя несколько дней, выступая перед парламентариями, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на митинг на Марсовом поле вышли люди, среди которых были ЛГБТ и пацифисты, а деятели, пришедшие затем в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ. "Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил депутат. Парламентское большинство обратилось в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности участников акции.
Справка:
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.
«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.
Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.
Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Также 12 февраля храм предложили взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями.