Еще
17:08 12.02.2017
Пришлите свою новость!
16:57
Аэропорт Гамбурга возобновил работу после утечки неизвестного вещества
16:22
Очевидцы: На Народной полыхает квартира, есть пострадавшие
16:17
Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция
16:14
Поклонская сообщила о 20 тысячах обращений с просьбой не допустить проката «Матильды»
15:54
50 пассажиров пострадали из-за утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга
15:39
Пожар в ресторане «Тимьян» потушили
15:36
Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия
15:02
Задержанный у Исаакия "альтернативный священник" привлечен к административной ответственности
14:58
Пожар в Московском районе локализован
14:47
Участники встречи с депутатами покинули Исаакиевскую площадь, обещав вернуться с экскурсиями
14:30
Джип протаранил легковушку на Ленской, выезжая из двора
14:21
Разомкнув кольцо, участники акции протеста переместились в здание Исаакия
14:13
Пожару в Московском районе повысили ранг опасности
13:57
Протестующие водят хоровод вокруг Исаакиевского собора
13:54
Из-за пожара на Московском ограничено движение
13:49
Епархия: Крестным ходом вокруг Исаакия прошли 6 тысяч человек
13:34
Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия
13:16
На встрече с избирателями у Исаакия депутаты ЗакСа потребовали референдума и отставки губернатора
13:07
На Московском проспекте горит ресторан
12:53
СМИ: Минобороны решило не поднимать из Средиземного моря затонувшие истребители МиГ-29К и Су-33
12:42
После вечеринки студентов ГУАП в квартире нашли убитого однокурсника
12:27
В Калининском районе с третьего этажа упал больной пенсионер
12:17
Стрелок в черном напугал сторожа храма в Колтушах
12:10
Полиция насчитала 1,5 тысячи человек на крестном ходе вокруг Исаакия
12:05
Петербургские МРЭО проверяют машины, зарегистрированные во время сбоя базы данных
11:50
В Ледовом дворце виртуоз-карманник с 12 судимостями за пару минут приобрел четыре смартфона
11:47
Во время крестного хода у Исаакия задержали протестующего священника альтернативной церкви
11:40
В Петербурге в субботу угнали три авто общей стоимостью в 9,2 млн
11:33
Российские эксперты сделали ряд замечаний по безопасности в аэропорту Каира
11:18
Финский президент обыграл канадцев в хоккей
11:08
Охрана газом усмиряла пьяную толпу в кабаке на Просвещения
10:57
500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия
10:50
На теннисном матче в США включили гимн Германии времен Третьего рейха
10:39
В Лондоне заявили о растущей российской агрессии в киберпространстве
10:28
Украина заявила о пропаже группы разведчиков в Луганской области
10:17
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
10:02
Холодов: ГИБДД Петербурга неправомерно зарегистрировала сотни арестованных авто
09:49
Volvo протаранил припаркованные машины на Садовой
09:31
На Канонерском острове тушили полыхавшие бытовки
09:20
На службу в Исаакиевском соборе перед крестным ходом собралось 150 человек
01:53
В JFC выступят виртуозы гитарного джаза
01:23
На "Лендоке" вспомнят Дэвида Боуи
01:08
Петр Налич подведет итоги работы
11/02
126 человек эвакуировали из клуба «Аврора холл», бомбу не нашли
11/02
Две скорые попали в ДТП в Петербурге
11/02
Очевидцы: Посетителей клуба «Аврора холл» попросили на выход из-за звонка «минера»
11/02
В Петербурге будет скользко и туманно
11/02
В ДТП с тремя участниками в Сестрорецке пострадал человек
11/02
Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»
11/02
Во время мотошоу на стадионе «Зенита» упал гонщик
11/02
В ДНР заявили, что вышли на след предполагаемых убийц комбата Гиви
11/02
Спасатели МЧС сняли 16 рыбаков со льдины у Лебяжьего
11/02
В шоу на «Крестовском» выступил живой медведь
11/02
Испытатели нового стадиона на Крестовском остались без сосисок и напитков
11/02
Из горевшей квартиры в Невском районе спасли человека
11/02
Новому стадиону «Зенита» присвоили адрес на Футбольной аллее
11/02
СМИ: В деле «Шалтай-Болтая» появился потерпевший
11/02
На новом стадионе тестируют «Камеру поцелуев» и зону для колясочников
11/02
На Передовиков подбили машину ДПС
11/02
Войска Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 650 боевиков около Эль-Баба
11/02
Экс-замглавы генштаба Украины внезапно умер на рабочем месте
11/02
Албин: «Зенит» получит арену на Крестовском 31 марта
11/02
На бесплатное «народное тестирование» стадиона на Крестовском удалось пройти по купленным билетам
11/02
На Ударников десять человек эвакуировали из дома из-за пожара
11/02
Автомойку во Фрунзенском районе потушили
11/02
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Тихвином
11/02
В Купчино полыхает автомойка
11/02
Ленобласти обещают три дня погодных неприятностей
11/02
Фанатскому виражу определили место на новом стадионе «Зенита»
11/02
В ДТП с лесовозом на "Коле" погиб человек, есть пострадавшие
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
12.02.2017 16:17
1 Комментариев

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

В Исаакиевском соборе 12 февраля снова устроили акцию в поддержку музея. Мероприятие остановила полиция Петербурга.
Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", порядка 20 человек под предводительством активиста Динара Идрисова после встречи с депутатами ЗакСа направились в Исаакиевский собор на экскурсию. После ее окончания два десятка человек встали в круг под куполом храма с буквами, образовывавшими слова "Музей – городу!". Спустя 5 минут акцию остановили сотрудники полиции, попытавшись задержать Динара Идрисова, однако сделать им это не удалось: за мужчину вступились соратники, а затем Идрисов неожиданно исчез из собора.

Оставшиеся в храме акционисты сфотографировались в соборе с надписью "Музей", составленной из табличек, после чего разошлись. Спустя несколько минут началась служба.

Оппозиционные депутаты ЗакСа, устроившие сегодня народный сход,  назвали флешмоб провокацией.

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов уже организовывал подобную акцию. Тогда он раздал желающим бесплатные проходки на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила акцию. Во время службы молодые люди подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

Представители "Единой России" раскритиковали действия активистов.  Спустя несколько дней, выступая перед парламентариями, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на митинг на Марсовом поле вышли люди, среди которых были ЛГБТ и пацифисты, а деятели, пришедшие затем в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ. "Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил депутат. Парламентское большинство обратилось в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности участников акции.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Также 12 февраля храм предложили взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия
Задержанный у Исаакия "альтернативный священник" привлечен к административной ответственности
Участники встречи с депутатами покинули Исаакиевскую площадь, обещав вернуться с экскурсиями
Разомкнув кольцо, участники акции протеста переместились в здание Исаакия
Протестующие водят хоровод вокруг Исаакиевского собора
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
mashinostroitel
12 февраля 2017 г. 17:05
﻿Круговая порука мажет как копоть, Я беру чью-то руку, а чувствую локоть, Я ищу глаза, а чувствую взгляд Где выше голов находится зад За красным восходом розовый закат. Скованные одной, цепью связанные одной, Целью скованные одной, цепью связанные одной. Здесь суставы вялы, а пространства огромны, Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц, Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь, На скованных одной цепью, Связанных одной целью. Скованных одной цепью, Связанных одной целью. Можно верить и в отсутствие веры, Можно делать и в отсутствие дела, Нищие молятся, молятся на то, Что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, Но как не играй, всё играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, Найдутся и те, кто придёт за тобой. Так же скованные одной цепью, Связанные одной целью. Скованные одной цепью, Связанные одной. Здесь женщины ищут, Но находят лишь старость, Здесь мерилом работы Считают усталость, Здесь нет негодяев В кабинетах из кожи, Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних Устали, быть может, Быть скованными одной цепью, Связанными одной целью. Скованными одной цепью, Связанными одной целью. Скованные одной цепью, Связанные одной целью. Скованные одной цепью, Связанные одной целью. Скованные... (с) Наутилус Помпилиус «Скованные одной цепью»
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция
Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия
Задержанный у Исаакия "альтернативный священник" привлечен к административной ответственности
Участники встречи с депутатами покинули Исаакиевскую площадь, обещав вернуться с экскурсиями
Разомкнув кольцо, участники акции протеста переместились в здание Исаакия
Протестующие водят хоровод вокруг Исаакиевского собора
Епархия: Крестным ходом вокруг Исаакия прошли 6 тысяч человек
Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия
На встрече с избирателями у Исаакия депутаты ЗакСа потребовали референдума и отставки губернатора
Полиция насчитала 1,5 тысячи человек на крестном ходе вокруг Исаакия
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Сдаются паркинги. Дорого. «Убитые»
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Смольный простит горожанам плату за парковку
Будет вам Олимпиада
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
В поисках французского круассана
Смольный заблудился на платных парковках
Новый стадион заняли перекупщики
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия

Финский президент обыграл канадцев в хоккей

Ксения Потеева

Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

В шоу на «Крестовском» выступил живой медведь

Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.