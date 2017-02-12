Поклонская сообщила о 20 тысячах обращений с просьбой не допустить проката «Матильды»

20 тысяч обращений, в том числе из-за границы, с просьбой не допустить проката фильма Алексея Учителя «Матильда», поступило депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом журналистам 12 февраля сообщила сама Поклонская.

«Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права», — сказала она.

Экс-прокурор Крыма также отметила, что не видит смысла в том, чтобы связываться со съемочной командой фильма, так как она «делает свою работу».

Ранее сообщалось, что Поклонская просит Центр «Э» проверить протестующих против «Матильды». Также она направила обращение в Генпрокуратуру с целью проверить расходы из бюджета на съемку скандальной картины. В свою очередь, режиссер фильма Алексей Учитель попросил главу ГП Юрия Чайку дать оценку действиям самой Поклонской, а также так называемых православных активистов, которые угрожают будущим прокатчикам «Матильды».