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Общество
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12.02.2017 16:14
17 Комментариев

Поклонская сообщила о 20 тысячах обращений с просьбой не допустить проката «Матильды»

20 тысяч обращений, в том числе из-за границы, с просьбой не допустить проката фильма Алексея Учителя «Матильда», поступило депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом журналистам 12 февраля сообщила сама Поклонская.

«Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права», — сказала она.

Экс-прокурор Крыма также отметила, что не видит смысла в том, чтобы связываться со съемочной командой фильма, так как она «делает свою работу».

Ранее сообщалось, что Поклонская просит Центр «Э» проверить протестующих против «Матильды». Также она направила обращение в Генпрокуратуру с целью проверить расходы из бюджета на съемку скандальной картины. В свою очередь, режиссер фильма Алексей Учитель попросил главу ГП Юрия Чайку дать оценку действиям самой Поклонской, а также так называемых православных активистов, которые угрожают будущим прокатчикам «Матильды».

 

 

Источник: "Газета.ру"


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комментарии пользователей (17)
anarchist
12 февраля 2017 г. 17:08
Циник: согласен.
anarchist
12 февраля 2017 г. 17:07
BigWad:
Поклонская — дура-приспособленка
категорически не согласен. она вовсе не приспособленка. не могу сказать точно, хотела ли бы она ею быть, но независимо от её пожеланий, получается у неё это крайне плохо. так что никакая она не приспособленка. по остальному — согласен. :)
oleg1982
12 февраля 2017 г. 17:01
BigWad: )))
BigWad
12 февраля 2017 г. 17:00
oleg1982: Ну памятник идиоту открывают... Мало ли куда эта дура вышла...
Skater78
12 февраля 2017 г. 16:56
mashinostroitel:с одной стороны,ее право любой портрет нести,но какое место в "Бессмертном полку" занимает экс царь?Тогда м.б. Мария Владимировна Романова с сыном Георгием,будущим русским царем лучше солнцеликого и айфони?Референдум дал бы ответ,но,увы.Даже Франко передал власть Хуану Карлосу.А наши двое из ларца будут вечными зиц председателями.
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