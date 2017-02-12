Пожар в ресторане «Тимьян» потушили

Пожарные больше полутора часов боролись с огнем в ресторане «Тимьян» на Московском проспекте в Петербурге. Здание потушили, жертв нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, в 14:27 двенадцатого февраля ресторан полностью потушили. Также на борьбу с огнем были брошены 11 единиц техники и 38 человек от РСЧС, которые не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.

По данным ведомства, никто не пострадал.

Напомним, ресторан в отдельно стоящем здании на Московском проспекте, 207А, вспыхнул в 12:43. В 13:36 пожару присвоили ранг 1БИС. Работа спасателей ограничила движение на Московском проспекте.