Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия

1200 человек, по данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, приняли участие во встрече с депутатами ЗакСа Борисом Вишневским и Максимом Резником у Исаакиевского собора днем 12 февраля. Ранее сами горожане говорили о трех тысячах собравшихся.

Акция, напомним, началась в час дня в сквере на Исаакиевской площади. Оппозиционные депутаты городского парламента, выступая перед собравшимися, потребовали провести референдум о передаче храма и о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко. Потом народные избранники призвали своих сторонников взять Исаакий в живое кольцо, что и было сделано, – количества собравшихся горожан хватило на то, чтобы окружить собор. Взявшись за руки, противники передачи храма Русской православной церкви пошли вокруг здания хороводом.

Завершилось мероприятие примерно в 14.45 – без эксцессов и задержаний.

Напомним также, что утром в Исаакиевском соборе состоялась Божественная литургия, после которой 500 верующих (по данным полиции – 1500) прошли вокруг храма крестным ходом. Во время шествия был задержан священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, стоявший с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей – городу». В отделе полиции ему вручили административный протокол.