Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия
1200 человек, по данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, приняли участие во встрече с депутатами ЗакСа Борисом Вишневским и Максимом Резником у Исаакиевского собора днем 12 февраля. Ранее сами горожане говорили о трех тысячах собравшихся.
Акция, напомним, началась в час дня в сквере на Исаакиевской площади. Оппозиционные депутаты городского парламента, выступая перед собравшимися, потребовали провести референдум о передаче храма и о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко. Потом народные избранники призвали своих сторонников взять Исаакий в живое кольцо, что и было сделано, – количества собравшихся горожан хватило на то, чтобы окружить собор. Взявшись за руки, противники передачи храма Русской православной церкви пошли вокруг здания хороводом.
Завершилось мероприятие примерно в 14.45 – без эксцессов и задержаний.
Напомним также, что утром в Исаакиевском соборе состоялась Божественная литургия, после которой 500 верующих (по данным полиции – 1500) прошли вокруг храма крестным ходом. Во время шествия был задержан священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, стоявший с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей – городу». В отделе полиции ему вручили административный протокол.
Справка:
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.
«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.
Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность.
28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.
Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Также 12 февраля храм предложили взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями.