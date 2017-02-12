Задержанный у Исаакия "альтернативный священник" привлечен к административной ответственности

Священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, который 12 февраля с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей – городу» был задержан у Исаакиевского собора во время крестного хода, организованного РПЦ, будет привлечен к административной ответственности за воспрепятствование шествию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, во время мероприятия от Исаакиевского собора в 1-й отдел полиции был доставлен один гражданин, неработающий, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.38 КоАП ("Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании"). Протокол в установленном законом порядке будет направлен в суд.

Александр Хмелев – пресвитер Ассоциации христианских евхаристических общин, открытый гей. Известен тем, что в мае 2016 года в Кемерово был привлечен к административной ответственности за демонстрирование нацистской атрибутики или символики по статье 20.3 КоАП на своей странице «ВКонтакте». «Свастика в действительности присутствует, однако то были посты о тех, кто из России едет воевать на Донбасс, кого ловили в Луганске и Донецке с татуировками нацистской символики, то есть именно о вреде таковой и ее переносчиков», – утверждал тогда Хмелев.