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12.02.2017 15:02
3 Комментариев

Задержанный у Исаакия "альтернативный священник" привлечен к административной ответственности

Священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, который 12 февраля с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей – городу» был задержан у Исаакиевского собора во время крестного хода, организованного РПЦ, будет привлечен к административной ответственности за воспрепятствование шествию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, во время мероприятия от Исаакиевского собора в 1-й отдел полиции был доставлен один гражданин, неработающий, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.38 КоАП ("Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании"). Протокол в установленном законом порядке будет направлен в суд.

Александр Хмелев – пресвитер Ассоциации христианских евхаристических общин, открытый гей. Известен тем, что в мае 2016 года в Кемерово был привлечен к административной ответственности за демонстрирование нацистской атрибутики или символики по статье 20.3 КоАП на своей странице «ВКонтакте». «Свастика в действительности присутствует, однако то были посты о тех, кто из России едет воевать на Донбасс, кого ловили в Луганске и Донецке с татуировками нацистской символики, то есть именно о вреде таковой и ее переносчиков», – утверждал тогда Хмелев.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Также 12 февраля храм предложили взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями.


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комментарии пользователей (3)
valerko
12 февраля 2017 г. 15:25
Вот этот товарищ и есть олицетворение тех, кто "за музей".
Miron77
12 февраля 2017 г. 15:21
"....Хмелев (священник Ассоциации христианских евхаристических общин) встал с плакатом, на котором было написано ..." — вот этот сектант и есть самый ярый ненавистник православия, конечно подобные ему сделали бы из соборов музеи, cклады, овощехранилища......здесь у них полное понимание с атеистами-пофигистами.
Udel
12 февраля 2017 г. 15:11
Оштрафуют? Или к труду принудят...
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