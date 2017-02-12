Пожар в Московском районе локализован

Пожарные локализовали возгорание в ресторане «Тимьян» в Петербурге: огонь больше не угрожает соседним зданиям на Московском проспекте.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 14:06 12 февраля ранг пожара в заведении общепита снизили до первого номера. В здании горит обстановка площадью 150 квадратных метров.

Напомним, ресторан вспыхнул в 12:43. В 13:36 пожару присвоили ранг 1БИС. Работа спасателей ограничила движение на Московском проспекте.

К ликвидации возгорания привлекли 11 единиц техники и 38 человек.