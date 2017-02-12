Хоровод как ответ на крестный ход

Кучки "маргиналов и провокаторов", как называют противников передачи Исаакиевского РПЦ в партии власти, оказалось достаточно, чтобы обступить собор тройным живым кольцом.

От полутора до трёх тысяч человек – так оценивают массовость акции против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ сами участники мероприятия.

Во второй половине дня в воскресенье, 12 февраля, возле Исаакиевского собора исчезли организованные хоругвеносцы, ходившие здесь крестным ходом с утра. Их сменили люди с голубыми ленточками.

Мимо Исаакия быстрым шагом шли в сторону «Англетера» двое молодых мужчин в ярких спортивных костюмах.

– А это что такое? – остановился один и показал пальцем на растущую толпу в сквере.

– Да против РПЦ собрались, против передачи Исаакия, – потянул его за рукав второй.

– Давай тоже пойдём? – предложил первый.

– Ой, да там и без нас народу хватит, – отмахнулся второй.

Народу и вправду было немало. Хотя до начала мероприятия оставалось с четверть часа. «Своих» опознавали по голубым ленточкам, приколотым к курткам, шапкам, сумкам, коляскам, косичкам – куда получится. Интеллигентного вида старушка, подвыпившая тётка в сноубордистской куртке, дамочка с той-терьером, дедуля со значком «Коммунисты России», молодые пары с рюкзачками – по скверу ходили люди с очень разными лицами, но с одинаковыми синими ленточками.

Немолодая женщина держала папку с бумагами. В ответ на просьбу рассказать, что это у неё, охотно сняла варежки и вынула репродукцию.

– Это «Апостол Пётр», мозаика по оригиналу Басина из Исаакиевского собора, – объяснила. – В создании этих мозаик принимал участие мой дед, он в 1895 году окончил санкт-петербургс кую Императорскую академию художеств и до самой смерти был художником-мозаи чистом. И я категорически против того, чтобы собор достался церкви. Как они всё это будут сохранять? Сейчас в музее есть большой штат людей, только этим и занятых. И что, церковь будет платить им за работу? Церковь у нас богатая только для себя.

Рядом молодая женщина что-то объясняла подруге, кивая на Исаакий.

– Я уже особо не рассчитываю, что мы что-то сможем изменить, – вздохнула она. – Но мы пришли, чтобы показать: есть люди, которые против того, чтобы Исаакиевский собор отдавали церкви. Я понимаю, что решение наверняка уже принято, но… Пусть они видят, что люди, которые любят свой город, существуют. Мы же совершенно не против того, чтобы РПЦ проводила там свои службы. Да они и так их проводят, они и так держат там свою лавку, никто им никогда не мешал. Но зачем им храм отдавать? Я читала у вас на «Фонтанке», что музей не брал у города денег, что он сам зарабатывал на реставрацию. Это очень сложное сооружение. Запустить туда РПЦ – и мы останемся без Исаакиевского собора.

Пожилой и спортивный дядечка признался, что сам он – человек верующий, в церкви рядом с домом бывает регулярно. Но теперь тоже пришёл на площадь.

– Исаакий – символ мировой культуры, это вообще символ города, – пустился он объяснять. – Собор никогда не принадлежал церкви, он всегда принадлежал государству. А РПЦ ведёт себя некрасиво.

Тем временем началось собственно мероприятие. Чтобы его не назвали несанкционирован ным митингом, организаторы объявили всё это встречей депутатов с избирателями – их коллеги из партии власти собираются закрыть и эту лазейку, но еще не успели. Депутатов, активно встречавшихся с избирателями, было двое: Борис Вишневский и Максим Резник. Ровно в час дня они забрались на скамейку в сквере перед Исаакием, аккуратно подстелив под ноги картонку. Их обступила толпа народу. Говорили они о том, что будут защищать собор и дальше, что информации о происходящем с Исаакием мало – они запустят газету, для чего объявят сбор средств со всех неравнодушных.

– Мы можем заставить власти отступить, – взывал к согражданам депутат Вишневский. – Но очень мало информации. По федеральным каналам вы не узнаете ничего о том, что происходит с Исаакиевским собором. Только о том, что кучка маргиналов и провокаторов выступают против исполнения федерального закона. Поэтому мы организовали "Яндекс-кошелёк", завтра объявим его реквизиты и попросим вас хотя бы небольшие деньги пожертвовать на организацию кампании. Нужно будет выпустить газету, надо будет готовить акции…

– Какой кошелёк, где кошелёк? – кричала депутату из толпы старушка в вязаной шапочке.

– В Интернете, – отвечал ей Вишневский.

– Ох, я в Интернете-то вашем не умею, – всплёскивала руками бабушка. – Сына надо будет попросить…

Кроме того, депутаты планируют добиваться в Петербурге референдума, и первый вопрос будет о согласии или несогласии горожан на передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ, а второй – о доверии или недоверии губернатору Полтавченко. Правда, до сих пор оппозиционным депутатам не удавалось устроить в Петербурге референдума. Но надежды они не теряют.

– Цветы сквозь асфальт всё равно прорастают! – кричал со скамеечки-трибун ы депутат Резник. – Мы сделаем всё, что от нас зависит, но фундамент – это вы!

Пожилая женщина в платке хватала депутата за рукав.

– Они что, поменялись ролями с коммунистами? – спрашивала она. – Те громили церкви, а эти громят музеи? Я – блокадница. Всю жизнь занималась архитектурой Петербурга. Мне больно смотреть на это безобразие!

В четверть второго люди с синими ленточками начали перемещаться из сквера к Исаакию. Шли организованно по «зебре». Людей было много, переход они занимали долго. В половине второго вокруг собора выстроилась цепь. Сначала выяснилось, что «кучки маргиналов и провокаторов» достаточно, чтобы обступить Исаакий плотным живым кольцом. Потом колец стало два. Потом замкнулось третье.

– Исходя из периметра собора, можно предположить, что здесь тысячи полторы человек, – прикинул депутат Вишневский.

Женщина, стоявшая в цепочке, рассказала, что она тут с утра. И крестный ход, устроенный сторонниками передачи храма, тоже видела.

– Один мужчина подошёл и говорит: у них в Выборгском районе мало церквей, поэтому Исаакий надо передать РПЦ, – усмехнулась она. – А я у него спрашиваю: и что, надо Исаакий к вам в Выборгский район перетащить?

Молодая пара стояла рядом с собором, мужчина с голубой ленточкой держал коляску, женщина – маленькую девочку, которой ленточку привязали к шапке.

– Ей десять месяцев, – сообщила с гордостью мама. – Мы посмотрели, не будет ли здесь опасно, потом решили подойти ближе. Мы не хотим, чтобы дочка в школе учила религию.

– Мы вообще-то сами православные, – добавил папа. – Но РПЦ и православие – это разные вещи.

Видео: Алексей Кондратьев/"Фонтанка.ру"

В три кольца поместились не все люди с ленточками, оставшиеся бродили за «периметром». Когда хоровод двинулся по часовой стрелке вокруг собора, они тоже пошли рядом. Кто-то ещё оставался в сквере, кто-то пошёл греться в музей, купив билет за 250 рублей. Потом выяснилось, что пройти можно и без билета. Через вход, которым обычно пользуются верующие, когда в соборе проходят службы. Видимо, в этот день оттуда некоторое время не прогоняли всех людей с голубыми ленточками – верующих и неверующих.

– Тысячи три-то будет, – мужчина в очках и меховой ушанке стоял на ступеньках собора и оценивал «картинку».

По собору шла, держась за руки, совсем юная пара. Артём живёт в Ленобласти, Рита приехала к нему из Москвы и собирается в Петербурге поступать в университет.

– Мы просто в Исаакий пришли, не знали об этой акции, но увидели её и решили поддержать, – рассказал Артём. – Исаакий – одно из самых красивых сооружений в мире. Если РПЦ не хватает церквей, так я сам видел, сколько храмов гниёт в Подмосковье. Они тоже очень красивые, но РПЦ их не поддерживает и не финансирует

– Я как раз часто езжу в Подмосковье, там никто не реставрирует очень красивые церкви, они просто загнивают, – кивнула Рита. – Очень обидно.

Акция на морозе закончилась. А группа людей с ленточками стояла и стояла возле собора: они хотели попасть в храм именно на экскурсию и именно всем составом, а им отказывал уже третий экскурсовод. Музейщики не хотели угодить в телеобъективы. Наверное, помнили, что такая «экскурсия» активиста Идрисова две недели назад закончилась обвинениями в нападках на чувства верующих. Но потом к синеленточникам всё-таки вышла сотрудница музея.

– Как славно, – улыбнулась она. – Я веду экскурсию для тех, с кем только что бок о бок стояла на улице.

Она действительно рассказала соратникам об экспозиции Исаакия, о деревянных макетах и о маятнике Фуко. И о том, что верующих на службы собирается полтора десятка человек – не больше.

До службы как раз оставалось четверть часа. Обогатившись знаниями об Исаакии, люди с ленточками выстроились в круг напротив алтаря. В руках у них были листы бумаги с буквами. «Музей – городу!» – получалось из этих букв. Когда появилась полиция, якобы вызванная самими музейщиками, организатор стояния с буквами исчез вместе с несколькими единомышленникам и. «Музей» – осталось стоять под куполом Исаакия.

Ирина Тумакова, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»