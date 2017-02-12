Участники встречи с депутатами покинули Исаакиевскую площадь, обещав вернуться с экскурсиями

В сквере у Исаакиевского собора завершается встреча депутатов петербургского ЗакСа с избирателями – горожане расходятся.

Как передает корреспондент «Фонтанки», акция протеста против передачи храма РПЦ прошла без эксцессов и задержаний.

Яблочник Борис Вишневский, общаясь с гражданами, объявил, что у депутатов еще есть «дней десять» до вступления в силу закона, который требует согласования с исполнительной властью встреч депутатов с народом (такой документ, напомним, был принят после схода 28 января на Марсовом поле, собравшим пять тысяч человек). Оппозиционные законодатели хотят воспользоваться этим и провести еще одну подобную акцию против передачи Исаакия – возможно, в следующие выходные. В будущем народные избранники намерены искать другие формы мероприятий – например, устраивать у собора экскурсии.

По словам Вишневского, активистам удалось выйти на ЮНЕСКО через общество охраны памятников – международную организацию поставили в известность о грядущей смене статуса культового здания.