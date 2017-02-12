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12.02.2017 14:39
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"Будьте проще и молитесь"

Несколько сотен человек прошли с хуругвями вокруг Исаакиевского собора, правда так и не смогли договориться зачем.
"Будьте проще и молитесь"

В центре Петербурга состоялся крестный ход вокруг Исаакиевского собора. В молитвах священников не прозвучало и слова про планируемую передачу храма в пользование РПЦ и закрытие музея в соборе, впрочем, об этом не переставая говорили сами прихожане. О чем ещё во время обряда размышляли приехавшие помолиться в Исаакиевский собор, выясняла "Фонтанка". 

Божественная литургия в Исаакиевском соборе началась ровно в 9, храм перегородили веревочкой, оставив музею крохотную часть. Тем не менее, пространство не было заполнено и наполовину: в начале службы в храме россыпью стояло человек от силы 150. Это были и казаки, серьёзные и бородатые, и семьи с детьми, и бабушки, фанатично посещающие все хоть как-нибудь значимые службы, и барышни в изящных красных сапожках и беличьих шубках, и старики отшельнического вида. 

Сергей Николаев

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"Обычно здесь, конечно, меньше людей- человек 30 еле собирается, хорошо хоть столько пришло",-говорила, наблюдая за действом сотрудница музея, прижимаясь к заветной веревочке, определяющей границу. 

Пока хор пел молитвы, а священники в золотых одеяниях совершали обряд богослужения, женщина в волнистой розовой юбке и c русским платком, заколотым на голове меховыми наушниками, суетливо осматривала храм с девочкой лет 10 в спортивном лыжном костюме. Они по-хозяйски оглядели информационные стенды музея, поставили свечку, изучили расписание богослужений, в котором значилось, что 12 февраля завершает неделю о блудном сыне акафистом Иисусу Сладчайшему. "Мы приехали специально из Пушкина, чтобы помолиться. Здесь должен быть храм. Как только он будет, появятся и прихожане, а пока мы вот так можем поддержать",-объяснила она, остановившему ее корреспонденту "Фонтанки". Затем барышня повернулась к подошедшей родственнице, та спросила, где в храме ставят свечи за упокой. "Я искала, нигде не нашла, видимо, все дело в том, что это неполноценный храм",-ответила дама и продолжила изучение Исаакия. 

Сергей Николаев

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К середине службы в собор вошёл мужчина в возрасте с синей лентой на воротнике и присоединился к молящимся. "Я Михаил, из движениях православных в защиту храма и музея в Исаакиевском соборе, я выступал на Марсовом поле, а теперь пришёл помолиться, – рассказал он корреспонденту "Фонтанки". – Митрополит Варсонофий в обращении к верующим ничего не сказало том, в честь чего этот крестный ход, сделал он это не случайно, люди молятся богу и каждый о своём. Вполне возможно сегодня в речах прозвучат какие-нибудь слова на счёт передачи собора РПЦ, но есть такое понятие ересь донатизма, это как раз о том, что мы приходим к богу, а не к священникам, которые могут заблуждаться". 

В алтаре продолжалась служба, под иконами валялись по полу два мальчика – лет 4 и 7, ещё один лет 5-6 стоял рядом и наблюдал за ними, не решаясь вмешаться в игру. Поднявшись на ноги младший обнял, видимо, брата и поцеловал, сказав что-то тёплое. Наблюдавший мальчик ревностно проронил: " В храме вообще-то целуют только иконы". Также холодно и почти безразлично отреагировала на вопрос корреспондента "Фонтанки" девушка в синей в кружевах юбке на шпильках красного цвета, она снимала иконы и службу на мобильник. "Я из благотворительного фонда. Нам сказали приехать, мы приехали. Да, мы поддерживаем передачу храма". (Как собирали народ на крестный ход, "Фонтанка" писала в материале "С миру про приходу").

Другой верующий, интеллигентного вида мужчина в очках и клетчатой рубашке, сообщил корреспонденту, что всего лишь пришёл помолиться, так как постоянно ходит по разным храмам города. 

"Будьте проще, не лезьте в их дебри и дрязги, лучше помолитесь",- воскликнул он и упал на колени на каменный пол собора. 

Сергей Николаев

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Меж тем, литургия подходила к концу, в алтарной части появился депутат Государственной думы Виталий Милонов в золочёной рясе. К молящимся присоединился Игорь Шувалов, брат Юрия Шувалова, некогда думского пиарщика и советника спикера. Не с первого раза разыскав вход вошёл в храм депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков, вслед за ним присоединился к служению депутат-единоросс Алексей Цивилев. Ни спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, ни ректор Василий Кичеджи, яро выступающие за передачу храма РПЦ, на крестный ход не пришли. 

Без четверти 11 колонна из 500 человек двинулась с песнопениями вокруг Исаакия. В районе касс у них на пути оказался молодой человек, представляющийся священником Апостольской Православной Церкви. Он держал в руках плакат "Но всевышний не в рукотворенных храмах живет". Вступить в дискуссию с традиционными православными у него не вышло –  молодой человек в рясе был задержан полицией. 

Сергей Николаев

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Обойдя Исаакий, процессия вернулась в храм. Протоиерей Алексей Исаев прочитал проповедь о блудном сыне, возвратившемся домой, и о великом посте, который объединяет верующих. Ни слова он не сказал о возвращении Исаакия, лишь напомнил, что когда-то храм был главным в империи, а теперь прихожан приходится собирать с других приходов. 

Минут 20 и верующие растворились – собор заполонили экскурсионные группы. То тут, то там уже звучали упоминания маятника Фуко и скульптур Монферрана, слышны были разговоры на немецком и английском языках. 

Малочисленные участники крёстного хода ещё чего-то ждали в уголках собора. Православный экскурсовод из Казанского, участвовавшая и в недавнем малочисленном пикете на Марсовом за передачу Исаакиевского,  вслух недовольно читала новости "Эха Москвы". Алтарник одного из храмов, которого посредством циркуляра пригласили в службу, давал интервью: "Сегодня был крестный ход в противовес митингу депутатов. Почему они против? Наверное они богоборцы. Мы же за передачу собора РПЦ, потому что сейчас музей нарушает свободу молитвы". При входе в храм православный депутат Виталий Милонов рассказывал на телекамеры об Алексее Навальном, который оказался внебрачным сыном дьявола, и о предках Резника и Вишневского, которые варили христиан в котлах. 

Чуть только завершился религиозный обряд, все бросились считать его участников: 500 насчитала "Фонтанка", несколько сотен – Виталий Милонов, 1,5 тысячи дала полиция, 6 тысяч – епархия. 

"Мы не в коем случае не хотим меряться и сравнивать это число с какими-либо другими встречами на счёт передачи Исаакия",-заверили в пресс-службе РПЦ.  

Ксения Клочкова,

"Фонтанка.ру"

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет.

Тема передачи музея Церкви разделила общество. Ряд городских депутатов обратились суд, но в рассмотрении иска было отказано. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей. В поддержку музея высказался глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, написав открытое письмо патриарху Кириллу.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы называют другие цифры — более 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию в поддержку передачи собора Церкви собралось несколько десятков активистов.

После встречи на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов устроил свою акцию непосредственно в Исаакиевском соборе. Во время богослужения 30 человек подняли вверх листки бумаги, составив надпись «Музей - городу!».

Акция сильно возмутила представителей «Единой России», которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности, а затем провели через парламент закон, запрещающий депутатам проводить встречи с избирателями без согласования с властями.


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