Разомкнув кольцо, участники акции протеста переместились в здание Исаакия

Хоровод вокруг Исаакиевского собора закончился. Как передает корреспондент «Фонтанки», многие петербуржцы, участники акции, пошли в здание храма, войдя туда через вход для верующих, который открыт по воскресеньям.

Также часть участников схода отправилась в сквер у Исаакия, где продолжается встреча избирателей с депутатами ЗакСа.

По оценкам самих собравшихся, на акцию 12 февраля пришли три тысячи человек.