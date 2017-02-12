Пожару в Московском районе повысили ранг опасности

Пожарные уже больше часа тушат ресторан «Тимьян» на Московском проспекте. Сведений о пострадавших нет, но есть угроза распространения огня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о задымлении в доме №207А по Московскому проспекту поступило дежурным в 12:43 12 февраля. В ресторане «Тимьян» горит кухня и кровля, точных данных о площади возгорания пока нет.

Огонь вспыхнул до того, как в заведение пришли первые гости.

«Посетителей не было, но мы уже готовились к открытию», – сообщили «Фонтанке» в ресторане. По информации спасателей, весь персонал успел покинуть здание до приезда пожарных.

В 13:36 из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный ранг опасности 1БИС. На месте работают 16 человек и 4 машины.

На Московском проспекте, напомним, ограничено движение в районе площади Победы.