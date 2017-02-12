Протестующие водят хоровод вокруг Исаакиевского собора

Участники акции протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которые ранее окружили храм кольцом, взялись за руки и пошли хороводом вокруг культового сооружения.

Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция наблюдает за этим и не вмешивается.

Напомним, что на мероприятие собралось очень много народа: численности протестующих хватило на то, чтобы взять Исаакий в тройное кольцо. Началось мероприятие с небольшого митинга в сквере у собора, на котором выступили городские депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Оппозиционеры призвали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Также 12 февраля храм предполагается взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями (Это будет последнее мероприятие в формате встречи с законодателями, потому что после массового схода на Марсовом поле парламентарии-единороссы решили приравнять такие акции к митингам, требующим согласования властей.).