Из-за пожара на Московском ограничено движение

Тушение серьезного пожара на Московском проспекте в Петербурге, где горит ресторан, осложнило движение по одной из главных магистралей города.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, движение по нечетной стороне Московского проспекта в районе дома 205 сужено с трех до одной полосы из-за работы пожарных расчетов.

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Напомним, около полудня 12 февраля огонь вспыхнул в ресторане «Тимьян» на Московском проспекте, 207а. Здание заволокло дымом. На месте работают пожарные.