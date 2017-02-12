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14:50 12.02.2017
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Протестующие водят хоровод вокруг Исаакиевского собора
13:54
Из-за пожара на Московском ограничено движение
13:49
Епархия: Крестным ходом вокруг Исаакия прошли 6 тысяч человек
13:34
Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия
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12.02.2017 13:54
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Из-за пожара на Московском ограничено движение

Тушение серьезного пожара на Московском проспекте в Петербурге, где горит ресторан, осложнило движение по одной из главных магистралей города.

Как сообщили  в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, движение по нечетной стороне Московского проспекта в районе дома 205 сужено с трех до одной полосы из-за работы пожарных расчетов.

Подробнее – на "Водителе Петербурга".

Напомним, около полудня 12 февраля огонь вспыхнул в ресторане «Тимьян» на Московском проспекте, 207а. Здание заволокло дымом. На месте работают пожарные.


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