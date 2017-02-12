Епархия: Крестным ходом вокруг Исаакия прошли 6 тысяч человек

В Санкт-Петербургской епархии насчитали 6 тысяч участников крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля.

Об этом "Фонтанке" сообщила руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова. По её словам, на самой службе в соборе было 500 – 1000 человек.

Как отметила Родоманова, у верующих не было никакой задачи соревноваться в численности с участниками протестной встречи на Марсовом поле 28 января (собравшую 5 тысяч человек, по оценкам собравшихся).

"Думаю, в следующие выходные будет ещё больше верующих, ведь многих не успели проинформировать", – отметила она.

Напомним, что, по данным полиции, в крестном ходе приняли участие 1,5 тысячи человек. "Фонтанка", в свою очередь, насчитала 500.