Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Организаторы встречи депутатов ЗакСа с избирателями, которая проходит в эти минуты у Исаакиевского собора в Петербурге, призвали участников выстроиться в кольцо вокруг храма. Что горожане (а их больше тысячи) и сделали, встав спинами к собору.

Как отмечает корреспондент «Фонтанки», численности протестующих хватило на то, чтобы образовать кольцо вокруг всего собора (в некоторых местах кольцо образовано не в один, а в три-четыре ряда). Кроме того, много народа стоит рядом.

Участники акции скандируют: «Музей, музей, Петербург, Петербург!» – и хлопают в ладоши.

Полиция не вмешивается в происходящее.

Напомним, до этого в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг, на котором выступили городские депутаты Борис Вишневский и Максим Резник, которые призвали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора.

По оценке нашего корреспондента, у Исаакия собрались люди самого разного возраста – от молодежи до пенсионеров – и разные политические силы (от либералов до коммунистов). Эта акция стала многочисленнее крестного хода, состоявшегося сегодня, 12 февраля, утром: по оценке нашего корреспондента, молитвенное шествие собрало 500 человек, в полиции насчитали 1500.