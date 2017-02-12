На встрече с избирателями у Исаакия депутаты ЗакСа потребовали референдума и отставки губернатора

В сквере у Исаакиевского собора в час дня 12 февраля началась акция протеста против передачи храма РПЦ, которая в последний раз проходит в формате встречи депутатов ЗакСа с избирателями. Напомним, ранее парламент Петербурга принял решение о том, что впредь встречи народных избранников с избирателями будут проходить только при согласовании с исполнительной властью.

Как передает корреспондент «Фонтанки», перед собравшимися выступили парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник. Стоя на скамейках, они заявили, что будут добиваться референдума. По словам оппозиционных политиков, в документе первый вопрос должен быть сформулирован так: «Считаете ли вы, что губернатор должен отказать в передаче Исаакиевского собора РПЦ?» Вторым вопросом, по мнению Вишневского, должен быть вопрос о доверии горожан губернатору Георгию Полтавченко.

По оценке журналистов, в сквере у Исаакия собралось больше тысячи участников акции. Полиция находится на месте, но не мешает ее проведению.

В мероприятии среди прочих принимают участие Наталья Евдокимова – ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, а также правозащитник Юрий Вдовин.