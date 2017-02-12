СМИ: Минобороны решило не поднимать из Средиземного моря затонувшие истребители МиГ-29К и Су-33

Российские истребители МиГ-29К и Су-33, затонувшие во время похода авианосца «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, поднимать не будут.

Об этом со ссылкой на источники в Минобороны и авиапроме сообщает Rambler News Service.

«После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту гибели самолетов пришлось бы отправлять специальные глубоководные аппараты и корабль для поисковых операций.

«Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданны», — добавил источник RNS.

Другой собеседник агентства рассказал, что необходимости поднимать истребители нет. «На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки. Прежде всего, это аппаратура системы госопознавания. Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться», — отметил он.

Поход группы кораблей Северного флота, куда входил и «Адмирал Кузнецов», проходил с октября 2016-го по февраль нынешнего года. В водах восточного Средиземноморья были потеряны по небоевым причинам два истребителя (Су-33 и МиГ-29КР).