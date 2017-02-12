После вечеринки студентов ГУАП в квартире нашли убитого однокурсника

Встреча однокурсников петербургского вуза в Адмиралтейском районе началась с наркотиков, а закончилась вызовом скорой. Спасать, впрочем, было уже некого, и медики вызвали полицию.

По информации «Фонтанки», двое 19-летних студентов 1-го курса Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения встретились вечером 11 февраля на Сенной площади. Гулять, по-видимому, им показалось холодно, и приятели переместились в коммунальную квартиру в доме № 13/17 в переулке Гривцова. Вскоре к ним присоединились 20-летняя девушка и 22-летний юноша. В полиции Адмиралтейского района нашему корреспонденту заявили, что кроме алкоголя ребята позволили себе еще и наркотики.

Пока неизвестно, что произошло дальше, но около 11 часов вечера один из участников вечеринки вызвал бригаду скорой. Прибывшие врачи увидели не только слабо соображающих молодых людей, но и мертвого парня. Как впоследствии было отражено в протоколе осмотра, с «рваной раной левой височной области и двумя проникающими ножевыми ранениями».

По данным «Фонтанки», медики вызвали полицейских. Прибывшие сотрудники собрали всю молодую компанию и увезли с вечеринки в кабинеты уголовного розыска. Насколько известно нашему изданию, наутро 12 февраля доставленные были еще не в состоянии объяснить, что именно случилось.

В ГУ МВД «Фонтанке» заявили: «Мы уверены, что произошло убийство, все участники у нас в руках, так что разберемся».