В Калининском районе с третьего этажа упал больной пенсионер

В третьей городской больнице Петербурга не смогли спасти разбившегося 60-летнего мужчину. Полиция не видит преступления в этом происшествии.

По информации «Фонтанки», около половины пятого вечера 11 февраля в городскую больницу № 3 по скорой поступил 60-летний мужчина. Его привезли от дома № 15 по Учительской улице со множественными переломами и тяжелой травмой головы. Примерно через час пациент умер в реанимации.

По данным полиции Калининского района, пенсионер упал в лестничный пролет с третьего этажа в доме, где жил. Мужчина состоял на учете в психдиспансере.