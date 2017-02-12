Полиция насчитала 1,5 тысячи человек на крестном ходе вокруг Исаакия

Около полутора тысячи человек, по официальным данным, вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге утром 12 февраля.

Об этом "Фонтанке" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили в Смольном. По словам собеседника нашего издания, во время крестного хода произошло одно задержание: мужчина стоял на пути шествия.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщала о 500 участниках литургии и крестного хода, а также о задержании священнослужителя Апостольской православной церкви, который стоял с плакатом у касс музея.