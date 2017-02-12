В Ледовом дворце виртуоз-карманник с 12 судимостями за пару минут приобрел четыре смартфона

При выходе с Big Love Show в Ледовом дворце четыре дамы лишились своих мобильных телефонов. Двое сержантов полиции задержали подозреваемого, и он оказался редким экземпляром – 12 раз суды Петербурга приговаривали его за кражи, и притом только карманные. Но в данном случае следователь не нашел метод против Игоря А.

По информации «Фонтанки», в ночь на 11 февраля возле Ледового дворца в Невском районе двумя сержантами полиции был задержан 55-летний ветеран-карманник Игорь А. Вряд ли стражи порядка ошиблись в объекте, получив информацию о том, что 10 февраля в период с 23:00 до 23:03 при выходе из Ледового дворца после Big Love Show четверо женщин расстались со своими гаджетами.

Как стало известно нашему корреспонденту, задержанный петербуржец известен всем оперативникам, специализирующимся на карманных кражах. Биография его, действительно, незаурядная. За свою жизнь он 12 раз осуждался в Петроградском, Ленинском, Октябрьском, Куйбышевском, Московском, Кировском, Приморском судах к различным срокам лишения свободы. Но статьи обвинения касались только краж, и всегда карманных. По мнению ветеранов сыска, это чрезвычайная редкость в наши дни.

– Его можно смело назвать последним из убежденных карманных воров, – прокомментировали «Фонтанке» в Управлении уголовного розыска Петербурга.

На этот раз мужчину подозревают в кражах, которые он мог совершить в толпе при выходе из Ледового дворца: там петербурженки лишились iPhone 7, Asus и пары Samsung Galaxy S7.

Несмотря на то что мало кто сомневается в причастности петербуржца к исчезновению всех этих мобильных телефонов, все же после возбуждения уголовного дела он был отпущен под обязательство о явке. Так что, скорее всего, после задержания при нем ничего лишнего обнаружено не было.

«Фонтанка» убеждена, что эта небольшая публикация не рассердит Игоря.