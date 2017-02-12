Во время крестного хода у Исаакия задержали протестующего священника альтернативной церкви

Во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора в Петербурге 12 февраля задержали священника Апостольской православной церкви.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", мужчина в рясе стоял в районе павильонов с кассами с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет". К пикетчику подошли сотрудники полиции и предупредили, что у собора проходит мероприятие, однако священнослужитель отказался убирать плакат и заявил, что хочет высказать своё мнение, после чего был задержан.

Этот инцидент не повлиял на ход мероприятия. Крестный ход без происшествий завершился в Исаакиевском соборе молебном.

Напомним, корреспондент "Фонтанки" насчитал порядка 500 человек на мероприятии.

Апостольская православная церковь – религиозное течение, зарегистрированное Минюстом РФ. Относится к неканоническому православию русской богослужебной традиции.