Еще
12:20 12.02.2017
Пришлите свою новость!
12:17
Стрелок в черном напугал сторожа храма в Колтушах
12:10
Полиция насчитала 1,5 тысячи человек на крестном ходе вокруг Исаакия
12:05
Петербургские МРЭО проверяют машины, зарегистрированные во время сбоя базы данных
11:50
В Ледовом дворце виртуоз-карманник с 12 судимостями за пару минут приобрел четыре смартфона
11:47
Во время крестного хода у Исаакия задержали протестующего священника альтернативной церкви
11:40
В Петербурге в субботу угнали три авто общей стоимостью в 9,2 млн
11:33
Российские эксперты сделали ряд замечаний по безопасности в аэропорту Каира
11:18
Финский президент обыграл канадцев в хоккей
11:08
Охрана газом усмиряла пьяную толпу в кабаке на Просвещения
10:57
500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия
10:50
На теннисном матче в США включили гимн Германии времен Третьего рейха
10:39
В Лондоне заявили о растущей российской агрессии в киберпространстве
10:28
Украина заявила о пропаже группы разведчиков в Луганской области
10:17
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
10:02
Холодов: ГИБДД Петербурга неправомерно зарегистрировала сотни арестованных авто
09:49
Volvo протаранил припаркованные машины на Садовой
09:31
На Канонерском острове тушили полыхавшие бытовки
09:20
На службу в Исаакиевском соборе перед крестным ходом собралось 150 человек
01:53
В JFC выступят виртуозы гитарного джаза
01:23
На "Лендоке" вспомнят Дэвида Боуи
01:08
Петр Налич подведет итоги работы
11/02
126 человек эвакуировали из клуба «Аврора холл», бомбу не нашли
11/02
Две скорые попали в ДТП в Петербурге
11/02
Очевидцы: Посетителей клуба «Аврора холл» попросили на выход из-за звонка «минера»
11/02
В Петербурге будет скользко и туманно
11/02
В ДТП с тремя участниками в Сестрорецке пострадал человек
11/02
Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»
11/02
Во время мотошоу на стадионе «Зенита» упал гонщик
11/02
В ДНР заявили, что вышли на след предполагаемых убийц комбата Гиви
11/02
Спасатели МЧС сняли 16 рыбаков со льдины у Лебяжьего
11/02
В шоу на «Крестовском» выступил живой медведь
11/02
Испытатели нового стадиона на Крестовском остались без сосисок и напитков
11/02
Из горевшей квартиры в Невском районе спасли человека
11/02
Новому стадиону «Зенита» присвоили адрес на Футбольной аллее
11/02
СМИ: В деле «Шалтай-Болтая» появился потерпевший
11/02
На новом стадионе тестируют «Камеру поцелуев» и зону для колясочников
11/02
На Передовиков подбили машину ДПС
11/02
Войска Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 650 боевиков около Эль-Баба
11/02
Экс-замглавы генштаба Украины внезапно умер на рабочем месте
11/02
Албин: «Зенит» получит арену на Крестовском 31 марта
11/02
На бесплатное «народное тестирование» стадиона на Крестовском удалось пройти по купленным билетам
11/02
На Ударников десять человек эвакуировали из дома из-за пожара
11/02
Автомойку во Фрунзенском районе потушили
11/02
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Тихвином
11/02
В Купчино полыхает автомойка
11/02
Ленобласти обещают три дня погодных неприятностей
11/02
Фанатскому виражу определили место на новом стадионе «Зенита»
11/02
В ДТП с лесовозом на "Коле" погиб человек, есть пострадавшие
11/02
Митрофанов: Смольный решает вопрос о передаче стадиона на Крестовском «Зениту»
11/02
Албин пообещал устранить вибрацию на новом стадионе «Зенита» в начале марта
11/02
Иран может открыть свое воздушное пространство для российских ВКС, воюющих в Сирии
11/02
"Грады" и "Ураганы" отстрелялись в Ленобласти
11/02
Налетчика на магазин в Пушкине выковыривали из-под автомобиля
11/02
На Тореза ликвидировали аварию на теплотрассе
11/02
«Народное тестирование» стадиона на Крестовском начнется с опозданием на час
11/02
Курильский остров назвали в честь генерала Деревянко, подписавшего акт о капитуляции Японии
11/02
Около Публички раздают книги в знак протеста против объединения с Ленинкой
11/02
Депутат-гей объявил о желании стать президентом Финляндии
11/02
Кучерена: Россия даже не думает о выдаче Сноудена
11/02
В США арестовали выходца из России по обвинению в хакерских атаках
11/02
Бокситогорская больница отчаялась и разыскивает врачей через соцсеть
11/02
В Казахстане нейтрализовали две радикальные исламистские группировки
11/02
Порошенко заявил о создании нового ракетного вооружения на Украине
11/02
На Киевском шоссе разбились две "ГАЗели" и кроссовер, погиб человек
11/02
За убийство транссексуала в Петербурге арестован патологоанатом с уголовным прошлым
11/02
В Светогорске женщина криком отпугнула разбойника с отвёрткой
11/02
Президент внес в Госдуму закон о порядке обыска у адвокатов
11/02
Число преступлений россиян на финской границе выросло на 5%
11/02
На краденом мопеде петербургские школьники проехали 1000 метров
11/02
Путин хочет запретить сотрудникам ФСО рассказывать о своей службе в Интернете
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
12.02.2017 11:33

Российские эксперты сделали ряд замечаний по безопасности в аэропорту Каира

Российские специалисты, проверявшие безопасность второго терминала Международного аэропорта Каира, сообщили египетской стороне о ряде замечаний по мерам безопасности в воздушной гавани, передает 12 февраля египетская газета "Сада аль-Баляд".

В частности, речь идет о действиях египетских сил безопасности после обнаружения муляжа взрывного устройства. Как сообщалось ранее, в ходе инспекции в начале февраля российские эксперты трижды пытались пронести муляж взрывного устройства в аэропорт, однако каждый раз охране аэропорта удавалось выявить подозрительные предметы.

Однако российских инспекторов не удовлетворили действия египетской стороны после обнаружения муляжа. "Представители российской делегации призвали обучить сотрудников сил безопасности действиям в случае обнаружения взрывного устройства", — указывает издание со ссылкой на источник в аэропорту. В частности, нужно было оцепить территорию и отвести на достаточное расстояние всех, кто находился рядом в тот момент, а также следовать инструкциям по обезвреживанию предполагаемого взрывного устройства.

У российской делегации также были другие замечания, которые необходимо устранить до возобновления воздушного сообщения с Египтом. "Ожидается дискуссия для устранения этих замечаний российской стороны, которые не являются принципиальными в вопросе обеспечения безопасности аэропорта", — указывает издание. По данным газеты, в целом уровень обеспечения безопасности в каирском аэропорту значительно улучшился, особенно после установки биометрического оборудования для пропуска сотрудников аэропорта.

Российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира в начале февраля и уже представили свое заключение в Минтранс РФ. В свою очередь, министерство должно подготовить соответствующий доклад для правительства. Египетские СМИ писали, что февральская инспекция должна была стать финальной перед возобновлением авиасообщения между двумя странами. Однако позже министерство гражданской авиации Египта эту информацию опровергло, отметив, что дата возобновления полетов еще не определена.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

 

 

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российские эксперты сделали ряд замечаний по безопасности в аэропорту Каира
На теннисном матче в США включили гимн Германии времен Третьего рейха
В Лондоне заявили о растущей российской агрессии в киберпространстве
Украина заявила о пропаже группы разведчиков в Луганской области
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
СМИ: В деле «Шалтай-Болтая» появился потерпевший
Войска Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 650 боевиков около Эль-Баба
Экс-замглавы генштаба Украины внезапно умер на рабочем месте
Иран может открыть свое воздушное пространство для российских ВКС, воюющих в Сирии
"Грады" и "Ураганы" отстрелялись в Ленобласти
Февраль 1917: взгляд иностранца
В битве за Исаакий Путина не ждут
Петербургский код удачи не по зубам американским копам
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия

Финский президент обыграл канадцев в хоккей

Ксения Потеева

Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

В шоу на «Крестовском» выступил живой медведь

Ксения Потеева

На бесплатное «народное тестирование» стадиона на Крестовском удалось пройти по купленным билетам

Итоги недели: Стыдно ли ректорам?

Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.