Российские эксперты сделали ряд замечаний по безопасности в аэропорту Каира

Российские специалисты, проверявшие безопасность второго терминала Международного аэропорта Каира, сообщили египетской стороне о ряде замечаний по мерам безопасности в воздушной гавани, передает 12 февраля египетская газета "Сада аль-Баляд".

В частности, речь идет о действиях египетских сил безопасности после обнаружения муляжа взрывного устройства. Как сообщалось ранее, в ходе инспекции в начале февраля российские эксперты трижды пытались пронести муляж взрывного устройства в аэропорт, однако каждый раз охране аэропорта удавалось выявить подозрительные предметы.

Однако российских инспекторов не удовлетворили действия египетской стороны после обнаружения муляжа. "Представители российской делегации призвали обучить сотрудников сил безопасности действиям в случае обнаружения взрывного устройства", — указывает издание со ссылкой на источник в аэропорту. В частности, нужно было оцепить территорию и отвести на достаточное расстояние всех, кто находился рядом в тот момент, а также следовать инструкциям по обезвреживанию предполагаемого взрывного устройства.

У российской делегации также были другие замечания, которые необходимо устранить до возобновления воздушного сообщения с Египтом. "Ожидается дискуссия для устранения этих замечаний российской стороны, которые не являются принципиальными в вопросе обеспечения безопасности аэропорта", — указывает издание. По данным газеты, в целом уровень обеспечения безопасности в каирском аэропорту значительно улучшился, особенно после установки биометрического оборудования для пропуска сотрудников аэропорта.

Российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира в начале февраля и уже представили свое заключение в Минтранс РФ. В свою очередь, министерство должно подготовить соответствующий доклад для правительства. Египетские СМИ писали, что февральская инспекция должна была стать финальной перед возобновлением авиасообщения между двумя странами. Однако позже министерство гражданской авиации Египта эту информацию опровергло, отметив, что дата возобновления полетов еще не определена.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.