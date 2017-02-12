Охрана газом усмиряла пьяную толпу в кабаке на Просвещения

Слезоточивый газ потребовался для усмирения воинствующих клиентов питейного заведения на проспекте Просвещения в Петербурге. Некоторым участникам драки потребовалась медпомощь.

Как стало известно «Фонтанке», в десятом часу вечера 11 февраля обессиленный персонал бара «Кабачок» на проспекте Просвещения, 99, нажал тревожную кнопку. Против официантов восстала компания из двадцати человек. Попив и поев на значительную сумму, они отказались от оплаты счета, а настойчивые просьбы встретили боем посуды и мебели.

Приехавшие сотрудники охранной фирмы «Титан» запросили подмогу. Подоспели еще три наряда. Переговоры провалились. Компания лезла с кулаками: ее пришлось отрезвлять газом.

Полиция тоже отреагировала на дебош. Правда, как говорят, после повторного звонка. Двое сотрудников правоохранительных органов прибыли через час после объявления тревоги. Скорую помощь в «Кабачок» тоже вызвали.