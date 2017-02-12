500 верующих вышли на крестный ход вокруг Исаакия

Около 500 человек вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", утром 12 февраля, после завершения Божественной литургии, священники и миряне с хоругвями вышли на улицу, чтобы пройти с молитвенным шествием вокруг Исаакиевского собора.

Возглавляют коллонну клирики прихода, включая ключаря собора протоиерея Алексия Исаева. Рядом с ним идет депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который ранее собирался организовать 10-тысячый крестный ход в поддержку передачи храма, но не получил благословения правящего митрополита Варсонофия.

Также в шествии замечены депутаты ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков и Алексей Цивилев.

Есть среди участников крестного хода и противники передачи Исаакия РПЦ, которых можно отличить по синим ленточкам, прикрепленным к верхней одежде. Их несколько человек. По утверждению "синеленточников", они пришли помолиться Богу, а не на мероприятие в поддержку передачи храма РПЦ.

Присутствующая на месте полиция просит колонну не заходить на проезжую часть.