На теннисном матче в США включили гимн Германии времен Третьего рейха

На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии в американском городе Лахайна исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны, сообщает AFP.

Перед началом поединка между Элисон Риске и Андреа Петкович прозвучали запрещенные слова из немецкого гимна.

Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед немецкой сборной.

"USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится", — сообщается в микроблоге USTA в Twitter.

Германия ответила, что "надеется на это". Такая реакция побудила USTA повторно обратиться к немецким коллегам: "Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения".

Сама встреча завершилась победой американки со счетом 7:6 (12:10), 6:2.