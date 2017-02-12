Украина заявила о пропаже группы разведчиков в Луганской области

Вышедшая на задание группа разведчиков вооруженных сил Украины не вернулась в расположение и не вышла на связь. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-офицер группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций», — заявил Завтонов.

По имеющимся данным, военнослужащие не вышли на связь в установленное время.

Поисковые группы ВСУ пытаются установить связь с потерянными силовиками. По словам Завтонова, раскрыть более подробную информацию на данные момент не представляется возможным.

Пресс-офицер пообещал оперативно обнародовать любую, проверенную на 100% информацию по этому поводу.

Между тем ситуация на линии разграничения в Луганской области остается напряженной. Только за последние сутки, 11 февраля, по позициях народной милиции ЛНР было выпущено более 80 снарядов, сообщил «Луганскому информационному центру» официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Комментируя информацию о пропаже солдат ВСУ, Марочко сделал предположение, что вскоре потерянные Киевом солдаты пополнят ряды военнослужащих ЛНР.