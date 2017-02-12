Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает 12 февраля агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета неизвестного типа была запущена с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Позднее власти Японии сообщили, что она упала в Японском море. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 500 километров.

Предполагается, что речь идет о баллистической ракете класса «Мусудан», дальность полета которых достигает три тысячи километров.

В Японии пуск ракеты назвали провокацией против страны и региона, в администрации президента США заявили, что "взвесят весь спектр возможностей" по КНДР, включая санкции и расширение военных возможностей Штатов в регионе. Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне намерены действовать решительно, но избегать эскалации в регионе.

КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции.

В новогоднем обращении к народу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что отечественная межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику».