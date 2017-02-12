На службу в Исаакиевском соборе перед крестным ходом собралось 150 человек

Порядка 150 верующих собрались утром 12 февраля на Божественную литургию в Исаакиевском соборе Петербурга. После службы горожане намерены пройти крестным ходом вокруг храма.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", собор не заполнен и наполовину. Среди молящихся – с десяток казаков.

Ожидается, что после службы (ориентировочно в 10.30) вокруг Исааакиевского собора состоится крестный ход. Он не приурочен ни к каким церковным праздникам. Изначально предполагалось, что участвовать в нем будут только сторонники передачи собора РПЦ, однако позже о своем решении принять участие в шествии заявило движение "Православные за сохранение музея и храма в Исаакиевском соборе".

Также "Фонтанка" сообщала, что накануне крестного хода в сети распространили циркуляр Санкт-Петербургской епархии, где благочиния обязывают привести на ход не менее 5 человек от храма.