126 человек эвакуировали из клуба «Аврора холл», бомбу не нашли

Бомбу в концертном зале «Аврора» в Петербурге не нашли. Тем не менее, с концертной площадки на Пироговской набережной вывели 126 зрителей, не считая персонал и артистов. Презентацию альбома рэпера Slim пришлось отменить.

Как сообщила «Фонтанке» арт-директор клуба «Аврора холл» Елена Истомина, концерт, вероятнее всего, состоится в другой день. Рэпер согласился, но конкретную дату пока назвать трудно. Также пока неизвестно, как будет происходить возврат билетов. Скорее всего, купленные билеты будут действительны на следующем концерте, но возможность вернуть деньги не исключается. По данным «Фонтанки», это не первый сорванный концерт Slim. Как рассказал рэпер, за его туром пристально следит неизвестный «фанат», который не единожды под разными именами предупреждал о бомбе.

«Некоторые люди до сих пор стоят на морозе и надеются на продолжение выступления. Нас только недавно запустили в холл погреться» – добавила арт-директор.

По её словам, информация о взрывном устройстве – вероятнее всего, злая шутка. Тем не менее, на месте проводилась тщательная проверка, работали взрывотехники, кинологи с собаками, приехала машина скорой.

Напомним, о возможной бомбе на концерте московского рэпера в районе половины девятого вечера сообщили очевидцы.