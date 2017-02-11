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12.02.2017 10:02
5 Комментариев

Холодов: ГИБДД Петербурга неправомерно зарегистрировала сотни арестованных авто

Из-за сбоя в новой компьютерной программе регистрационные подразделения ГИБДД Петербурга с 6 февраля ошибочно проводили регистрационные действия с транспортными средствами, на которые наложен арест. Это создало неразрешимую проблему для автовладельцев, ГИБДД, судебных приставов и кредиторов.

Как сообщает 12 февраля в своем блоге защитник прав автомобилистов Александр Холодов, примерно неделю назад в новом компьютерном обеспечении МРЭО Петербурга произошел сбой. Обнаружилось, что система при запросе не выдает данные об ограничениях, наложенных на регистрационные действия службой судебных приставов. 10 февраля в ГИБДД сообщили о приостановке регистрационных действий со всеми автомобилями, кроме новых (на которые, очевидно, не мог быть наложен арест), но, по оценке Холодова, в Петербурге уже были сняты с учета и поставлены на учет на новых собственников несколько сотен транспортных средств. Сейчас, по данным правозащитника, сотрудники ГИБДД обзванивают новых собственников и просят их приехать в МРЭО.

В разговоре с «Фонтанкой» Александр Холодов признался, что не видит хорошего выхода из сложившейся ситуации:

«ГИБДД может оставить всё как есть. Но тогда претензии предъявит кредитор, по иску которого был наложен арест. Ну и новый собственник не сможет продать машину, пока предыдущий владелец не решит вопрос со своими долгами – ведь арест на авто никуда не делся.

Второй вариант – отменить операцию. Но непонятно, как это сделать технически, даже при согласии покупателя. В ПТС можно указать, что запись сделана ошибочно, а новое свидетельство о регистрации отобрать. Но предыдущее-то свидетельство уже уничтожено физически (срезан угол обычно), и его не вернуть. И остается вопрос: кто вернет деньги за автомобиль добросовестному покупателю?

Третий вариант – просто напросто аннулировать регистрацию автомобиля, не обращая внимания на согласие нового собственника. Тогда при первой проверке у честного покупателя отберут авто и поместят на спецплощадку. Имея в перспективе судебный иск».

Как предполагает Холодов, территория инцидента, скорее всего, не ограничивается Петербургом, а имеет федеральный масштаб: сервис проверки ограничений на проведение регистрационных действий с автотранспортными средствами на сайте ГИБДД в данный момент не функционирует «по техническим причинам».

Заметим, что 11 февраля петербургское управление ГИБДД сообщило: «Регистрационные действия с транспортными средствами в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области производятся в полном объеме». По информации Александра Холодова, инспекторы при проверке пользуются открытыми данными сайта Федеральной службы судебных приставов.

 

 


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комментарии пользователей (5)
mayor1976
12 февраля 2017 г. 12:17
klonov: правильно! Государственная регистрация-это не регистрация в коммерческом автосалоне! Если она прошла и состоялась в установленном законом порядке, и имеется СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации, то , господа, как говориться-"сосите ноги"! Акт состоялся, как же его отменить и причём здесь люди!!!
mayor1976
12 февраля 2017 г. 12:12
Пилятььь!!! Насоздавали баз, мать их так! Сам имею отношение к МВД-так нормально по гибдд не прокинуть ни людей, ни машины, нет даже телефонов контактных и сотовых!!! Все что-то куда-то интегрировано, хрен поймёшь!!! Что говорить, нет ни сетки нормальной, ни справку о судимости ни сделать, ни получить!!! Развалили всё что можно, мутанты долбаные!!! Только у фэйсов всё гуд и актуально, и по физам, по гибдд и по организациям!!! Но им положено по статусу!!! А бабло уже попилили, на базы, наверное, всё что можно рассогласовано, железо старое , и т.д. и т.п!!!
klonov
12 февраля 2017 г. 11:31
Мне кажется -решение очевидно . Государственная регистрация должна остаться в силе, а перед банками или другими организациями, по искам которых был наложен арест, должно отвечать ГИБДД. Люди-то причем ? Или их снова сделают крайними , отвечающими своими деньгами за ошибки государственной структуры ?
Udel
12 февраля 2017 г. 11:25
Восстание машин? А страдают люди...
Kaptan
12 февраля 2017 г. 11:16
В статье сильно преувеличена неправомерность действий сотрудников Питерских МРЭО. При совершении регистрационных действий сотрудники МРЭО должны поверить отсутствие ограничений на транспортном средстве по федеральной информационной системе: ФИС ГИБДД "М". Так они и делали. Проблема в том, что система выдавала ответ: "Ограничений нет" даже по транспортным средствам, на которые судебными приставами наложены ограничения. Система федеральная, и, понятно, что искать должностных лиц, совершивших неправомерные действия, необходимо в Москве, а не в Питере. Полагаю, что ими окажутся безалаберные (а не злоумышленные) технические специалисты ГИБДД или ФССП:))
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