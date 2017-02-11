Холодов: ГИБДД Петербурга неправомерно зарегистрировала сотни арестованных авто

Из-за сбоя в новой компьютерной программе регистрационные подразделения ГИБДД Петербурга с 6 февраля ошибочно проводили регистрационные действия с транспортными средствами, на которые наложен арест. Это создало неразрешимую проблему для автовладельцев, ГИБДД, судебных приставов и кредиторов.

Как сообщает 12 февраля в своем блоге защитник прав автомобилистов Александр Холодов, примерно неделю назад в новом компьютерном обеспечении МРЭО Петербурга произошел сбой. Обнаружилось, что система при запросе не выдает данные об ограничениях, наложенных на регистрационные действия службой судебных приставов. 10 февраля в ГИБДД сообщили о приостановке регистрационных действий со всеми автомобилями, кроме новых (на которые, очевидно, не мог быть наложен арест), но, по оценке Холодова, в Петербурге уже были сняты с учета и поставлены на учет на новых собственников несколько сотен транспортных средств. Сейчас, по данным правозащитника, сотрудники ГИБДД обзванивают новых собственников и просят их приехать в МРЭО.

В разговоре с «Фонтанкой» Александр Холодов признался, что не видит хорошего выхода из сложившейся ситуации:



«ГИБДД может оставить всё как есть. Но тогда претензии предъявит кредитор, по иску которого был наложен арест. Ну и новый собственник не сможет продать машину, пока предыдущий владелец не решит вопрос со своими долгами – ведь арест на авто никуда не делся.

Второй вариант – отменить операцию. Но непонятно, как это сделать технически, даже при согласии покупателя. В ПТС можно указать, что запись сделана ошибочно, а новое свидетельство о регистрации отобрать. Но предыдущее-то свидетельство уже уничтожено физически (срезан угол обычно), и его не вернуть. И остается вопрос: кто вернет деньги за автомобиль добросовестному покупателю?

Третий вариант – просто напросто аннулировать регистрацию автомобиля, не обращая внимания на согласие нового собственника. Тогда при первой проверке у честного покупателя отберут авто и поместят на спецплощадку. Имея в перспективе судебный иск».

Как предполагает Холодов, территория инцидента, скорее всего, не ограничивается Петербургом, а имеет федеральный масштаб: сервис проверки ограничений на проведение регистрационных действий с автотранспортными средствами на сайте ГИБДД в данный момент не функционирует «по техническим причинам».

Заметим, что 11 февраля петербургское управление ГИБДД сообщило: «Регистрационные действия с транспортными средствами в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области производятся в полном объеме». По информации Александра Холодова, инспекторы при проверке пользуются открытыми данными сайта Федеральной службы судебных приставов.