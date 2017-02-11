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12.02.2017 04:16
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Знакомьтесь - «Санкт-Петербург Арена»

Петербургу показали стадион, который ждали больше десяти лет. «Фонтанка» сходила на премьеру и рассказывает о впечатлениях от первого лица.
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург Арена»
Ксения Потеева

Так получилось, что автор «Фонтанки» 11 лет назад в 2006 году помогал организовать матч прощания со стадионом имени Кирова. «Зенит» Адвоката сыграл с «Динамо» 0-0. С финальным свистком начался процесс разрушения стадиона. Обещали, что построят быстро, сам Адвокат планировал сыграть на новой арене. Что-то пошло не так. За эти 11 лет стадион превратился в мем, сарказм стал привычной тональностью обсуждения, но 11 февраля 2017 года, после похода на техническое открытие, несмотря на организационный ад, захотелось подпеть себе под нос: «Давай, Россия, давай-давай!». 

Журналистов на это мероприятие везли централизованно от метро «Спортивная» в 14:30. Я не любитель оргпоходов, к тому же забыл паспорт. Поэтому решил пройти весь путь с народом и поехал на метро. В вестибюле станции метро «Крестовский остров» я встретил товарища и мы, в соответствии с традициями ленинградской молодежи, пошли по центральной аллее к стадиону. У товарища был купленный на «Авито» билет, я надеялся, что смогу пройти по аккредитации. Билет товарища стоил 700 рублей и был куплен у метро «Ленинский проспект». 

На подходе к стадиону мы поняли, что традиции походов ленинградской молодежи никуда не делись. В урнах лежали характерные пустые бутылки. Суровые кордоны прошли и товарищ, и я. Так получилось, что заходили на стадион мы вместе с губернатором Санкт-Петербурга. 

Когда уже все оказались на стадионе, выяснилось, что место силы – пресловутый стиллобат, променад, объединяющий нижнюю часть стадиона с верхней пустой половиной. Со стиллобата прекрасно был виден интерьер кабинета вице-губернатора Игоря Албина. Из кабинета на прохаживающихся по стиллобату смотрели портреты Владимира Путина и Георгия Полтавченко. На небольших для такого размера стадиона экранах тестировалось приложение Kiss cam: юные и не очень жители города усердно целовались с друг другом по команде безымянного режиссера. 

Знакомьтесь - «Санкт-Петербург Арена»

Происходящее на сцене вызывало противоречивые ощущения. С одной стороны, хотелось, чтобы это был праздник. С другой стороны, ведущие говорили «сделал дело – гуляй смело», а сразу после шутили про «мы строили-строили и наконец построили». Интуиция подсказывала, что рано или поздно прозвучит песня «Давай, Россия, давай-давай». Ведь все муниципальные округа проводят день спорта под нее. Было бы искусственно, если бы она не прозвучала и в этот день. И действительно, ведущие сказали: «Мы гордимся, что мы петербуржцы. И мы гордимся, что город получил ПО-ДА-РОК». Действительно, зазвучала песня «Давай, Россия, давай красиво». Неожиданно выяснилось, что авторы текста придумали интригующее противопоставление: не виски, а водка, не тоник, а пиво. 

Предсказуемое представление на сцене завершилось, ведущие рассказали о технической составляющей стадиона и сообщили официальный адрес арены: Футбольная аллея, дом 1. Дальше нам напомнили о том, что сборная Новой Зеландии порадует своим визитом самый северный город-миллионник, и объявили выход «легендарного М-16». Вячеслав Малафеев, без галстука, спросил собравшиеся десять тысяч: «Добрый вечер, как настроение?». И сам же и ответил: «Должно быть хорошее». Затем Малафеев оставил автографы на мячах и швырнул их на трибуны. Под аккомпанемент саундтрека к фильму «Криминальное чтиво». 

Видео: Алексей Кондратьев/"Фонтанка,ру"

Неожиданно ведущие сообщили о выходе на сцену электровиолончели России №1 – Софи. На трибунах зашептали: «Зачем?». Сразу после Софи началось обещанное мэппинг-шоу: на бетон проецировались зонтики, выбежали десятки танцоров и заиграла песня «Пусть бегут неуклюже». С учетом будущих команд-мастеров, выходящих на поле «Санкт-Петербург Арены», выбор музыки показался издевательским. У главного героя шоу танцоров футбольный мяч с ручкой. Сосед пошутил: «Это, видимо, для Малафеева». На сцене появились листы оргалита, за ними – артисты из коллектива Top 9. Под трек «It’s alright» группы East 17 выехали мальчишки на bmx-велосипедах. Это явно пик вечера. За велосипедистами под Queen и Билла Хэйли последовали паркурщики и роллеры. Джамперы с подсветкой напомнили соседу фильм «Бегущий человек»: там был такой протагонист Динамо. Со второй попытки включился трек «Косил Ясь конюшину». На сцену со словами «А вот и главный герой России» вывели медведя. Медведь был в наморднике и не очень понимал, что делать. Дрессировщик помог ему покататься по тумбе туда-сюда, с самокатом получилось не очень, и символ России утопал под трибуну. 

 

Знакомьтесь - «Санкт-Петербург Арена»

Ведущие напомнили, что «Санкт-Петербург Арена» – одна из самых современных площадок в мире. В частности, крыша стадиона раздвигается за 15 минут. С учетом климата Петербурга, нельзя сказать, что это хорошие новости. На поле пригласили юных мотогонщиков. Юных мотогонщиков примерно семь. Ведущий спросил последнего, сколько ему лет и как давно он занимается мотоспортом. Пятилетний мотогонщик сообщил, что он в седле шесть лет. Ведущие засомневались: «Мы зажжем? Вы готовы к запаху бензина и жженой резины?». Во время последовавшего выступления парней на квадроциклах один из квадроциклов уехал в группу операторов. Все постарались сделать вид, что ничего страшного не произошло. За нежным вальсированием мотоциклов по полю пролетело несколько дрифтеров и стало понятно, что финал близко.

Сразу после завершения мероприятия во время пресс-подхода вице-губернатор Игорь Албин в общении с журналистами сказал: все прошло штатно. Танцоры на сцене эффектно встали в контуры слова «Россия». Ведущие попрощались с публикой: «Спасибо, вы – силища». Действительно, иначе и не скажешь.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах умещается 21 тысяча человек.

К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны было решено пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно посмотрели шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. Городское правительство по итогам мероприятия проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.


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