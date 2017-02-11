Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»
Завершилось первое «народное» тестирование нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге, проходившее сегодня, 11 февраля. Организаторы заявили, что все прошло штатно.
Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, участники шоу в завершении программы выстроились на сцене так, чтобы получилось слово «Россия». Итоги тестирования сразу после этого подвел вице-губернатор Игорь Албин, курировавший строительство стадиона.
«Все прошло штатно», — заявил чиновник.
Вице-губернатор поблагодарил всех гостей за то, что они пришли на тестовое мероприятие. И отметил, что сейчас главное – сделать стадион удобным и для спортсменов, и для артистов, и для зрителей.
Ранее мы сообщали о нескольких инцидентах и накладках, которые произошли в ходе шоу. В частности, во время исполнения трюка упал с квадроцикла гонщик. Потерявший управление транспорт врезался в штатив оператора. Кроме того, в разгар мероприятия в зоне кейтеринга отключили электричество, из-за чего зрители остались без хот-догов и горячих напитков.
Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах умещается 21 тысяча человек.
К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны было решено пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно посмотрели шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. Городское правительство по итогам мероприятия проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.